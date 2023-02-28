سعر ووزن الفراخ البرازيلي في الإسكندرية.. أرخص 30% من الطازجة

تتجه أعين المواطنين إلى سعر ووزن بيع الفراخ البرازيلي التي تتوافر في عدة فروع في الإسكندرية حيث تعد البديل الأمثل للفراخ الطازجة، ما يجعل من الفراخ البرازيلي هو الخيار الأنسب في تلك الآونة.

سعر ووزن الفراخ البرازيلي في الإسكندرية

وقال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، أن حجم الفراخ البرازيلي 1200 جرام بثمن 78 جنيه أي أن الكيلو الجرام بمبلغ 65 جنيها وهو وزن صافي بالتالي أرخص بكثير من الفراخ الطازجة وتقل عنها بنسبة من 20 إلى 30%.

وأضاف ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، لـ«الوطن»، أن أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الإسكندرية تتمثل في معارض أهلا رمضان البالغ عددها 12 معرضا، بالإضافة إلى معرض مهرجان التسوق في محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية ، ناهيك عن المجمعات الاستهلاكية.

عناوين أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الإسكندرية

وأشار إلى أن عناوين أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الإسكندرية تتمثل في الآتي:

1- المول التجارى بمحطة مصر، بحى وسط

2-مجمع وهدان بالمنشية، حى وسط

3- مجمع الأزاريطة بحى وسط

4- مجمع استهلاكى سيدى مسعود بحى العامرية أول

5- مجمع استهلاكى البيطاش بحى العجمى

6- مجمع استهلاكى أبو العباس بحى الجمرك

7- مجمع استهلاكى على القطا بجليم، حى شرق

8- مجمع استهلاكى طريق الحرية بجناكليس، حى شرق

9- مجمع استهلاكى كمال الجويلى بطريق الحرية رشدى، حى شرق

10- مجمع استهلاكى السيوف بحى المنتزة أول

11- مجمع استهلاكى ابوطالب بأبو قير حى المنتزة أول

12- مجمع محطة الرمل الاستهلاكى التابع لحى وسط

13- معرض "أهلا رمضان " بميدان محمد نجيب، حى المنتزة أول