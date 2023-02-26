أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الإسكندرية.. 13 منفذا رئيسيا 

تتجه أعين المواطنين إلى أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الإسكندرية؛ إذ تعد البديل الأمثل للفراخ الطازجة، نظرًا لارتفاع ثمن الأخيرة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا في تلك الآونة، وهي المتواجدة في 13 منفذًا رئيسيًا يغطي أنحاء المدينة الساحلية كافة.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الإسكندرية

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إن أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الإسكندرية تتمثل في معارض «أهلًا رمضان»، البالغ عددها 12 معرضًا، بالإضافة إلى معرض مهرجان التسوق في محطة الرمل، ناهيك عن المجمعات الاستهلاكية.

عناوين أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الإسكندرية

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، لـ«الوطن»، أن عناوين أماكن بيع الفراخ البرازيلي بالإسكندرية، تتمثل في الآتي:

1- المول التجارى بمحطة مصر، بحي وسط.

2- مجمع وهدان بالمنشية، حي وسط.

3- مجمع الأزاريطة بحي وسط.

4- مجمع استهلاكي سيدي مسعود بحي العامرية أول.

5- مجمع استهلاكي البيطاش في حي العجمي.

6- مجمع استهلاكي أبوالعباس في حي الجمرك.

7- مجمع استهلاكي على القطا بجليم، حي شرق.

8- مجمع استهلاكي طريق الحرية بجناكليس، حي شرق.

9- مجمع استهلاكي كمال الجويلي بطريق الحرية رشدي، حي شرق.

10- مجمع استهلاكي السيوف بحي المنتزة أول.

11- مجمع استهلاكي أبوطالب في أبوقير حي المنتزه أول.

12- مجمع محطة الرمل الاستهلاكي التابع لحي وسط.

13- معرض أهلًا رمضان بميدان محمد نجيب، حي المنتزه أول.