أسعار الفراخ المجمدة.. البرازيلي بـ90 جنيها في معرض أهلا رمضان ببنها

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، ومصطفى عبد الحميد فرج رئيس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، معرض أهلا رمضان «معا ضد الغلاء»، بمقر الهيئة في بنها، بالتعاون مع قطاع الخدمة الوطنية (الأمن الغذائي) والذي شهد إقبالا لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة، وتخفيضات تصل إلى 30% بجانب انخفاض أسعار الفراخ المجمدة في المعرض الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان.

انخفاض أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي بمعرض «أهلا رمضان»

شهد معرض أهلا رمضان «معا ضد الغلاء»، بمقر هيئة الشبان ببنها إقبالا من المواطنين، في ظل توافر السلع والدواجن وخاصة مع انخفاض أسعار الفراخ المجمدة وتوافر الدواجن البرازيلي والتي توافرت في المعرض بأسعار بدأت من 90 جنيها للفرخة وزن 1100 جرام واللحوم بأنواعها بالمعرض والتي تبدأ من 140 جنيها، والأرز والسكر بكميات متوفرة، والزيوت بأنواعها واللحوم البلدية بأسعار منافسة والدواجن البرازيلية.

أسعار الفراخ المجمدة والدواجن البرازيلي بـ«أهلا رمضان» بنها

وأوضح مصطفى عبد الحميد فرج، رئيس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، أن معرض أهلا رمضان «معا ضد الغلاء» يقدم السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة، حيث يبلغ سعر كيلو الأرز بالمعرض من 18 إلى 19 جنيها حسب نسبة الكسر والسكر 19 جنيها والزيوت من 38 جنيها واللحوم البلدية 190 جنيها وأسعار مخفضة للفراخ المجمدة بأنواعها منها الدواجن محلي 1050 جراما 110 جنيهات ودواجن محلي 1150 جراما 115 جنيها ودواجن محلي 1250 جراما 125 جنيها وفيليه دواجن 900 جرام 155 جنيها والدواجن البرازيلي تبدأ من 90 جنيها للفرخة 1100 جرام و98 جنيها الفراخ المجمدة 1200 جرام و107 جنيهات وزن 1300جرام والكميات متوافرة حتى نهاية المعرض مع انتهاء شهر رمضان.

التوسع في معارض أهلا رمضان بالقليوبية

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أثناء جولته بالمعرض، إن المعرض الجديد يأتي في إطار منظومة التوسع في معارض أهلا رمضان بالمحافظة والتي تضم حاليا 9 معارض في مختلف أنحاء المحافظة، مؤكدا على توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون وبأسعار تتناسب مع جميع الفئات، مؤكداً توافر السلع الأساسية من زيت وسكر ومكرونة والعدس واللحوم والأرز بمختلف أنواعه على حسب نسبة الكسر لتتناسب مع جميع فئات المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه يتم تجهيز وافتتاح معارض وشوادر «أهلاً رمضان» ببعض مراكز المحافظة تِباعاً لتخفيف العبء على المواطنين، علاوة على ضخ كميات أكبر من المعروض من السلع الأساسية وتخزينها بباكيات العارضين لعدم نقص أي سلعة وللتيسير على المواطنين.