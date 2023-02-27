الأوراق المطلوبة للتقديم في لجان النظام والمراقبة للدبلومات الفنية 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة للتقديم في لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات والتي بدأ التقديم بها اليوم، للمشاركة في امتحانات الدبلومات للعام الدراسي الحالي 2022/2023 المقرر أن يبدأ يوم 20 مايو للامتحانات العملية، و27 للامتحانات النظرية.

المستندات المطلوبة للتقدم في لجان النظام والمراقبة

وأشارت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، إلى أنه من يرغب في التقدم للجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023 التقدم بالمستندات المطلوبة وهي:

- طلب التقدم للجام النظام والمراقبة وكتابة البيانات الخاصة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة أحوال حديثة موضحا بها جميع البيانات والجزاءات إن وجدت، وأن لا يكون المتقدم محال للمحاكمة التأديبية.

- إفادة بعدم وجود جزاءات للمتقدم معتمدة أو مختومة.

- جميع المستندات داخل حافة بلاستيك.

اختبارات للمتقدمين للجان النظام والمراقبة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها يجرى تقديم الطلبات يدويا بواسطة مقدم الطلب نفسه، ولا يجوز الإنابة عنه، وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة لامتحان الدبلومات الفنية، مشيرا إلى أنه يجرى عقد اختبارات للمتقدمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة وفقا للمواعيد المحددة للقطاعات.