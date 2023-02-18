جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات بعد اعتمادها رسميا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 (الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، والمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية يوم 20 مايو المقبل، في الساعة التاسعة صباحا، وتبدأ الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية «الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

وأشارت وزارة التعليم، تبدأ الامتحانات العملية والحاسب الآلي والتقييم النهائي لمنهجية الجدارات في الساعة التاسعة صباحا، وتستكمل بعد الامتحانات التحريرية طبقا لعدد أيام كل لجنة ووفقا للأعداد المطلوبة للمتقدمين على دفعات وحسب الجداول المعلنة لكل لجنة.