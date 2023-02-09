«التعليم» تحدد شروط أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. الحضور بنسبة 75%

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط أداء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 بجميع نوعياتها «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، والمقرر أن تبدأ يوم 27 مايو، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنه من ضمن شروط أداء امتحانات الدبلومات الفنية ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% عملي من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب، و80% نظري على الأقل من عدد أيام الدراسة، طبقاً لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

الطلاب المتقدمين بمنهجية الجدارات

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، يشترط دخول التقييم النهائي اجتياز جميع وحدات البرنامج «الصف الثالث» كما يشترط تحقيق نسب الحضور المقررة طبقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1980.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية يشترط حصول الطالب على 60% على الأقل من الدرجة المخصصة للتدريبات في المصانع «تخصص تصنيع غذائي»، ومادة مشروع العمل «تخصص استصلاح أراضي وميكنة زراعية».

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية العملية والنظرية، مشيرة إلى أنها تبدأ اعتبارًا من السبت 20 مايو المقبل، على أن تبدأ الاختبارات النظرية يوم 27 من الشهر ذاته.