الإعلامي محمد سعيد محفوظ: نحتكم لضميرنا المهني في اختيار الأفضل بـ«الدوم»

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الموسم الثاني من برنامج «الدوم»، الذي يعد أكبر برنامج للمواهب في مصر والوطن العربي، والمذاع على شاشة قناة «dmc»، وحرص البرنامج على الوصول لكل محافظات مصر، حتى يعطوا فرصة أكبر للمواهب، والتي بدأت بمحافظة بورسعيد، وقد شكلت لجنة اختيار المتسابقين للتقديم التلفزيوني من الدكتور الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والإعلامي محمد عبد الرحمن، والإعلامية ريهام السهلي، لتقيم عشرات المواهب على مدى الحلقة، خلال اختبار الدقيقة الواحدة ببرنامج الدوم.

محمد سعيد محفوظ: اعتز بمسابقة التقديم بالدوم

من جانبه، قال محمد سعيد محفوظ لـ«الوطن»، إنه يعتز بمشاركته في لجنة تحكيم ما سبقه التقديم التليفزيوني، إلى جانب اثنين من أعز الزملاء أكثرمهنية واحترافًا وتمكنًا، هما الزميل محمد عبد الرحمن، والزميلة ريهام السهلي، ويسعوا بقدر استطاعتهم للاحتكام إلى ضميرهم المهني في اختيار الأفضل من بين المتسابقين المتميزين.

محفوظ: شادي شاش بذل مجهودا كبيرا

وأضاف «محفوظ»، أن المهمة ليست سهلة؛ لأن زميلهم الإعلامي شادي شاش بذل جهدًا كبيرًا في حسن اختيار المرشحين من كل المحافظات، ويقوم بتدريبهم على قواعد الأداء مع أساتذة كبار، وبالتالي نشعر في كثير من الأحيان أن المتسابق هو مذيع محترف يصلح بالفعل للظهور فورًا على الشاشة، مشيرا إلي أنهم يشعرون بحزن شديد ونحن نستبعد أحد المتسابقين ضمن تصفيات المنافسة، لكنها قواعد اللعبة، ويجب أن يتقبلها الجميع.