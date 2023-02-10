محمد سعيد محفوظ للمتسابقة يوسي ماهر ببرنامج الدوم: تعبيرات وجهك غير موفقة

قدمت المتسابقة يوسي ماهر، من محافظة الجيزة، فقرة تقديم تليفزيوني مميزة، أمام لجنة تحكيم برنامج الدوم الذي انطلقت تاسع حلقات موسمه الثاني اليوم، على قناة DMC.

رد فعل لجنة التحكيم

ولاقى أداء يوسي ماهر، استحسان لجنة تحكيم الدوم، وعلق الدكتور الإعلامي محمد سعيد محفوظ: «يوسى، أنا بحييكى، خامة صوتك جيدة، لكن دا خبر في نشرة أخبار، ليه كنتي مبتسمة هذه الابتسامة، أعتقد أن تعبيرات الوجه، لم تكن موفقة، بالإضافة لبعض الهفوات اللغوية اللي أعتقد أنها أكثر من هفوات».

وقالت الإعلامية ريهام السهلي للمتسابقة: «حسيت المرة دي إن فعلا الجزء الخاص باللغة المرة الماضية كان أفضل، لكن طبعا بشكرك».

برنامج الدوم

وتشكلت لجنة اختيار المتسابقين للتقديم التلفزيوني من الإعلامي محمد عبدالرحمن، الدكتور الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، لتقيم عشرات المواهب على مدى الحلقة، خلال اختبار الدقيقة الواحدة ببرنامج الدوم.