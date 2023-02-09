الشاعر شعبان يوسف لقناة الحياة: نجيب محفوظ كان يتميز بخفة دمه

قال الشاعر شعبان يوسف، إنه منذ طفولته كانت بينه وبين الشعر والروايات علاقة، وعند اندلاع حرب أكتوبر، اشترك في الدفاع المدني والاتحاد الاشتراكي، فكانت لديه توجهات وطنية عامة، وفي هذه الفترة، التقى بالمثقفين قبل دخوله للجامعة، مثل سامي عزيز وأسامة الخولي.

تعرفت على نجيب محفوظ بعد نصر أكتوبر

وأضاف «يوسف»، خلال لقاء ببرنامج «أطياف»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية صفاء النجار، أنه بعد نصر أكتوبر، بدأوا في قراءة الحياة بشكل أفضل، والتعرف على أمل دنقل، كما أنه عرف أن الأديب الكبير نجيب محفوظ كان يعقد ندوة في مقهى ريش في شارع طلعت حرب.

وتابع: «حضرت ندوات لنجيب محفوظ، وكان بمثابة أول صرح أو أول عملاق رأيته في حياتي، انبهرت بنجيب محفوظ بخفة دمه وثقافته الموسوعية، كما أن المثقفين الذين يحيطون به، يحاولون إيقاعه وتوجيه أسئلة له معقدة ومحرجة، لكنه كان قادراً على القفز والرد على أي أسئلة، والسؤال الذي لا يعجبه لا يرد عليه ويتجاهله».

نجيب محفوظ كان منافسا للأجيال كلها

وواصل: «نجيب محفوظ هو الشخصية الأعظم الذي شاهدتها في حياتي، ولم يتعثر وكان منافسا للأجيال كلها، فكان متفوقاً على جيل الستينات الذي كان يعاصره».