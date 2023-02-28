«صيادلة الإسكندرية»: نستكمل إجراءات الطعن في قضية الطفلتين إيمان وسجدة 

أكدت نقابة صيادلة الإسكندرية السير في إجراءات الطعن فيما يخص الحكم الابتدائي في قضية الطفلتين «إيمان» و«سجدة» على كلا من الصيدلانية وطالبة التمريض، حيث يُجرى إتمام اجراءات الطعن بالنقض وفق المدة الزمنية القانونية وهي 60 يوما من تاريخ 12 يناير الماضي.

«الصيادلة»: جار إنهاء مذكرات الطعن في قضية الطفلتين

وأضافت نقابة صيادلة الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه منذ استلام حيثيات الحكم يُجرى إنهاء مذكرات الطعن من قبل المستشارين القانونيين القائمين عليها، ويتم متابعتها يوميا من فريق الدفاع، إضافة إلى عدد كبير من الإجراءات الأخرى المهمة لصالح الصيدلانية، وتحت إشراف كامل من نقيب صيادلة الإسكندرية وأفراد أسرتها.

الحكم في قضية «إيمان» و«سجدة»

يأتي ذلك بعدما قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالحبس سنتين للصيدلانية وغلق الصيدلية الخاصة بها في قضية وفاة الطفلتين سجدة وإيمان، على خلفية اتهامهما بحقنهما بحقنة خاطئة دون إجراء اختبار الحساسية، ما تسبب في وفاتهما، إضافة إلى إتهام العاملة بمزاولة مهنة الطب البشري دون تصريح، واتهام الصيدلانية بأنها اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريقي التحريض والمساعدة.