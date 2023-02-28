الرئيس الأوكراني: الوضع في «باخموت» يزداد صعوبة

قال ‏الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، إن الوضع في مدينة «باخموت» شرق البلاد، يزداد صعوبة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف زيلينسكي، أن بلاده لا يمكنها الدفاع عن أجوائها إلا إذا تخلى شركاؤها عن تحفظهم بخصوص الطائرات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، إن «محور باخموت» هي الجبهة الأكثر صعوبة بالنسبة لجيش بلادها، مشيرة إلى أن الوحدات الروسية تزيد من حدة عملياتها الهجومية في المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اوكرانيا: القوات الموجودة بالقرب من «بريدنيستروفيه» كافية لمواجهة تهديد

وقامت أوكرانيا، بتعزيز وحدات من قواتها المسلحة بالقرب من «بريدنيستروفيه»، وفقا لما أعلنته قوات الدفاع الأوكرانية الجنوبية على لسان السكرتيرة الصحفي ناتاليا جومينيوك، مشيرة على قناة «رادا»، إن قوات بلادها الموجودة بالقرب من الجمهورية كافية لمواجهة التهديد المحتمل افتراضيا من روسيا.

من جانيه، قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، في مقابلة مع وسائل إعلام صينية بثتها قناة «بيلاروس 1»، إن لا سبيل أمام «كييف» لحل الأزمة الأوكرانية، سوى إبرام معاهدة سلام مع «موسكو» دون شروط مسبقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ويوم الجمعة الماضية، نشرت وزارة الخارجية الصينية، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بلادها من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.، داعية إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين «موسكو» و«كييف» في أسرع وقت.

الرئيس الأمريكي: خطة السلام الصينية تعود بالفائدة على روسيا فقط

وفي وقت سابق، قالت وزارة ‏الخارجية الأمريكية، إن خطة السلام الصينية في أوكرانيا قد لا تكون جدية.وفي وقت سابق،اعتبر الرئيس، جو بايدن، إن الخطة الصينية تعود بالفائدة على روسيا فقط.

وفي روسيا، قال المتحدث باسم الرئاسة «الكرملين»، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع صحيفة «إزفيستيا» الروسية إن خطة الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية، تتماشى مع نهج بلاده.