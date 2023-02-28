رباب ممتاز: أشرف زكي دعمني في أزمة والدتي الصحية.. كلمته وأنا منهارة

شكرت الفنانة رباب ممتاز، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لوقوفه معها في الأزمة الصحية التي ألمت بوالدتها، قبل أيام، واستدعت نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة للوقوف على طبيعة حالتها الصحية.

وكتبت رباب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: كل الشكر للأخ والنقيب والأستاذ الدكتور أشرف زكي، الإنسان جنب كل الناس صغير وكبير، ربنا يكرمك ويوفقك للخير.

وأضافت رباب ممتاز في منشورها: أنا اتصلت بدكتور أشرف وأنا في حالة انهيار تام، حالة أمي في خطر، فورا كانت أمي في المستشفى، صحيح لسه مشوار أمي طويل بس بعد ربنا خف الألم شوية عنها.

رباب ممتاز: أيمن عزب لم يتركني للحظة

وتابعت: كان معايا كل دقيقة ولسه أمي قدامها حاجات كتير تتعمل وهو كل كلمة يقولي إحنا معاكي، مع العلم إني أمي تابعة لنقابة المهن الموسيقية، ولكن نقابتي كانت أول وآخر من سند أمي بعد ربنا، وأحب أشكر كمان أيمن عزب الأخ اللي كان معايا لحظة بلحظة، شكرا نقابتي لكم جزيل الشكر.

آخر أعمال رباب ممتاز

يذكر أن آخر أعمال رباب ممتاز كان مشاركتها في بطولة مسلسل «حكايات جروب الماميز» الذي عُرض أخيرا على قناة on، وشاركها البطولة كل من خالد سليم، دينا فؤاد، انتصار، نورهان، أماني كمال، حجاج عبدالعظيم، وليد فواز وكوكبة من النجوم، من تأليف ورشة السيناريست هاني سرحان، وإخراج أحمد صالح.