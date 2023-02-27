أول تعليق من رئيس شبكة القرآن الكريم بشأن عودة برنامج شحاتة العرابي

لاقت تصريحات المذيع شحاتة العرابي بشأن مطالبته بالاستمرار في تقديم برنامجه لمدة خمس دقائق على إذاعة القرآن الكريم دون أجر حالة كبيرة من التعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مطالبين المسؤولين بإذاعة القرآن الكريم بتحقيق أمنيته لأنه من الأصوات النادرة والمميزة التي ستظل عالقة في أذهان الجماهير.

وفي هذا السياق، قال المذيع رضا عبدالسلام، رئيس شبكة القرآن الكريم، إن المذيع شحاتة العرابي من أفضل الأصوات التي مرت على إذاعة القرآن الكريم خلال السنوات الماضية، فضلا عن أن جملته الشهيرة «إذاعة القرآن الكريم من القاهرة» لا تزال مخلدة في أذهان الملايين من متابعي الإذاعة داخل مصر وخارجها.

إذاعة أذكار الصباح والمساء بصوت شحاتة العرابي

وأضاف رئيس شبكة القرآن الكريم في تصريحات لـ«الوطن» أنه رغم إحالة المذيع شحاتة العرابي إلى المعاش، إلا أن إذاعة القرآن الكريم لا تزال تُبث أذكار الصباح والمساء وبعض تترات البرامج بصوته، وهذا الأمر دليل على أن صوته لن يحال إلى المعاش، بالإضافة إلى أن صوته لا يزال مخلدا في أذهان المتابعين داخل مصر وخارجها: «صوت شحاتة من أفضل الأصوات وأميزها ويظل صوته مخلدا في أذهان الجماهير».

عودة شحاتة العرابي

وعن مطالبة الإذاعي شحاتة العرابي عن منحه 5 دقائق يوميا لتقديم برنامج عبر إذاعة القرآن الكريم دون أجر، أوضح عبد السلام أنه يتمنى أن يستمر المذيع شحاتة العرابي في تقديم برنامجه إلا أنه أحيل إلى المعاش والقانون لا يسمح بذلك.

وتابع: «الحالة الوحيدة اللي من الممكن أن يعود الإذاعي شحاتة العرابي لتقديم برنامجه مرة أخرى هي موافقة رئيس الإذاعة المصرية على هذا الاستثناء، وللأسف لا يوجد حتى الآن رئيس للإذاعة لأن الرئيس السابق أُحيل إلى المعاش، وعند وجود رئيس جديد سنناقش إمكانية عودة العرابي لتقديم برنامجه مرة أخرى».