«الطرق والكباري» تكشف تفاصيل محور «أبوتيج التنموي» في أسيوط

استمرت أعمال تنفيذ مشروع محور أبو تيج على النيل بمحافظة أسيوط، استكمالاً لخطة وزارة النقل لربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد، حيث تنفذ الهيئة العامة للطرق والكباري محور أبوتيج – ساحل سليم بطول 27.55 كيلومتر وعرض 23 متر لربط الطريق الزراعي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي عابراً جزيرة ساحل سليم ونهر النيل والطريق الزراعي الغربي والسكة الحديد وترعة نجع حمادي الغربية ومجموعة من التقاطعات بأعمال صناعية.

محور أبو تيج على النيل بمحافظة أسيوط

بحسب تقرير رسمي حصلت عليه «الوطن»، يضم محور أبو تيج على النيل بمحافظة أسيوط، بطول 27.55 كيلومتر وعرض 23 مترا، عدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، وتمتد المرحلة الأولى منه بطول 3.1 كيلومتر وهي عبارة عن كوبري خرساني على النيل يمر بالطريق الزراعي الغربي والسكة الحديد بطول 2.44 كيلومتر وعرض الكوبري 23 متر و2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وأعمال ترابية بطول 0.7 كيلومتر.

أما عن المرحلة الثانية من محور أبو تيج على النيل بمحافظة أسيوط، فهي تمتد بطول 7.7 كيلومتر وتشمل 15 عمل صناعي على التقاطعات مقسمة إلى 5 كوبري و8 أنفاق و2 بريخ بإجمالي طول 350 متر وأعمال طرق بطول 7.35 كيلومتر.

تنفيذ 44 محور تنموي على النيل

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري، أن محاور النيل تشمل 44 محورا تنمويا تم تنفيذها وجاري تنفيذ 12 محورا في المراغة ودار السلام ومنفلوط وشمال الأقصر ودشنا والقطا وأبوغالب وتلا طنوب والفشن وأبوتيج ودراو والخزان، و9 محاور مخطط تنفيذهم في سمنود وشبراخيت وكفر شكر والقناطر والوادي ومغاغة وأبوقرقاص وجنوب أرمنت والسباعية.