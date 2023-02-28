زلزل بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية ملاطية التركية

أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية اليوم الثلاثاء، أنّ زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية ملاطية شرقي البلاد، بعد أقل من يوم من زلزال آخر تسبب في مقتل شخص وإصابة 69 أخرين.

وأوضحت الهيئة حسب ما ذكر تليفزيون «تي آر تي وورلد» التركي، أنّ مركز الزلزال يقع في منطقة يسليورت، وقد ضرب على عمق 7 كيلومترات.

وكان زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة يشيليورت في ولاية ملاطية أمس، على عمق 6.96 كيلومتر تحت سطح الأرض.