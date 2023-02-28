«س وج».. تفاصيل التيسيرات الجديدة لقانون استيراد سيارات المصريين بالخارج

وافق مجلس النواب أمس، في جلسته بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، على تيسيرات جديدة في قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، بنسبة تخفيض 70%، بالإضافة إلى مد فترة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، «س وج» حول تفاصيل التيسيرات الجديدة لقانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، وفقا لما صدر عن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

س: ما هي قيمة التخفيض الجديدة لجمارك سيارات المصريين بالخارج؟

ج: تبلغ 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج؛ غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة.

س: ما هي قيمة الضريبة الجمركية التى يسددها المصري بالخارج لاستيراد سيارة؟

ج: يتوجب على المصري بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية؛ في وديعة بالعملة الأجنبية، يستردها بعد 5 سنوات.

س: ما هي مدة استيراد سيارات المصريين بالخارج وفقا للتعديلات الجديدة؟

ج: أصبحت مدة استيراد سيارات المصريين بالخارج 5 سنوات، بدلًا من سنة واحدة.

س: ماذا عن حظر بيع سيارات المصريين بالخارج؟

ج: تم إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك والضرائب والرسوم كافة، على أن تسترد بعد 5 سنوات.

س: ماذا عن فترة تسجيل سيارات المصريين بالخارج؟

ج: تم مد فترة السداد أو التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع.