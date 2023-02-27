«الصحة» عن فحص المقبلين على الزواج: تكلفة الكشف والتحاليل 220 جنيها

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن فحص المقبلين على الزواج أحد مبادرات الصحة العامة التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهدفها الحفاظ على صحة الأسرة المصرية سواء الأب أو الأم أو الطفال المستقبلين، وذلك من خلال إجراء مجموعة من الفحوصات المعملية يتعلق بعضها بالأمراض المُعدية مثل أمراض نقص المناعة «فيرس سي، فيرس دي»، وآخر خاص بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط، وبعض منها خاص بالأمراض الوراثية مثل أنيميا حوض البحر المتوسط وغيرها.

تفاصيل فحص المقبلين على الزواج

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مبادرة «المقبلين على الزواج» تقوم بإجراء فحص طبي يتعلق بالكشف العام، إلى جانب تقديم المشورة الطبية للمقبلين على الزواج من حيث السن الأمثل للزواج والحمل وكيفية الحفاظ على صحة الأسرة، مشيرًا إلى أن الكشف يتم عن طريق أكثر من 303 وحدات رعاية أساسية موزعة على 27 محافظة، موضحًا أن نتيجة الكشف تظهر خلال حد أقصى 14 يوما من تاريخ إجراء الفحص الطبي.

الدولة لا تتدخل في قرار استمرار الزواج

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أنه يتم إخبار المفحوصين بنتيجة الكشف والفحوصات، ولا تتدخل الدولة في قرار الاستمرار في الزواج أم لا وإنما يرجع الأمر إلى الطرفين، متابعًا أن دور الدولة يقتصر فقط على تقديم الكشف والمعلومات الصحية وتحويل المريض إلى المكان المناسب لحالته لتلقي العلاج، مضيفًا أن إجمالي سعر الكشف 220 جنيها، إذ أن التحاليل المعملية تتكلف 180 جنيها، أما الكشف نفسه سعره 40 جنيها.