نقيب المأذونين لـ إيمان الحصري: 6 أشهر صلاحية شهادة فحص المقبلين على الزواج

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن مبادرة فحص المقبلين على الزواج جاءت حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على أبنائه من الشعب المصري.

المقبلين على الزواج

وتابع «عامر» في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة DMC: «بعض المقبلين على الزواج كانوا قد حددوا بالفعل موعد عقد القران الخميس والجمعة المقبلين، ومدة استخراج الشهادة الصحية الخاصة بفحص المقبلين على الزواج 14 يوما، وسيترتب على ذلك إلغاء حجز القاعات والأندية التي تم حجزها للأفراح».

شهادة صحية

وأشار نقيب المأذونين، إلى أن هناك بعض الأقاويل بأن المأذون هو المتسبب في عدم إتمام عقد الزواج، ولكن هناك تعليمات بعدم كتب الكتاب إلا في وجود شهادة صحية بشكلها الجديد، وبناء عليه تم إخطار وزارة العدل، التي أفادت بوجوب إحضار منشور من وزارة الصحة يؤكد أن الشهادة القديمة التي تم استخراجها قبل 26 فبراير 2023 «موعد بدء المبادرة»، يتم التعامل بها ما دامت سارية لأن مدة صلاحيتها 6 أشهر، وبالتالي المشكلة تم حلها، موجها الشكر لوزارة الصحة لأنها ساعدت في حل المشكلة.