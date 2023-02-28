استقرار سوق الأعلاف وتوقعات بتراجع أسعار الدواجن

تشهد أسعار خامات الأعلاف استقرارا، بحسب متوسط أسعار بورصة الخامات، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على أسعار الدواجن الفترة المقبلة.

وحول أسعار خامات الأعلاف، فإن طن الذرة الصفراء الأرجنتيني سجل 15300 جنيه، ونفس السعر للبرازيلي، وبالنسبة للأوكراني 14700 جنيه، والكورن فلاك الذرة الأرجنتيني سعره 15900 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

وبالنسبة لأسعار كسب الصويا سجل الطن المحلي 44% 26700 جنيه، والـ 46% محلي 27700 جنيه، أما طن الجلوتين المستورد فسعره 43500 جنيه، والجلوتين المحلي 43300 جنيه، ووصل سعر طن الجلوتوفيد 12000 جنيه، والردة 9600 جنيه.

استقرار أسعار الأعلاف

وقال متولي فهيم عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك استقرارا في أسعار خامات الأعلاف حاليا، موضحا أن الأيام الماضية شهدت تراجعا ملحوظا بشكل كبير وهو ما يكون له تأثيره الإيجابي الأيام المقبلة.

واعتبر عضو شعبة الدواجن، أن تراجع أسعار الأعلاف الأيام الماضية، واستقرارها حاليا، أمر إيجابي، لأن مع الاستمرار في ذلك الفترة المقبلة سيكون له تأثيره على أسعار الدواجن وتراجعها.