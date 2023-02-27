«الغرف التجارية»: استقرار في خامات الأعلاف وتوقعات بتراجع أسعار الدواجن

تشهد أسعار خامات الأعلاف استقرارا اليوم، بعد تراجعًا ملحوظًا في الأيام الماضية، بحسب متوسط أسعار بورصة الخامات، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا لأسعار الدواجن.

وسجل سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني 15300 جنيه، والبرازيلي نفس السعر، والأوكراني 14700 جنيه، و«الكورن فلاك»، الذرة الأرجنتيني 15900 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

وتشهد أسعار كسب الصويا استقرارا حيث سجل سعر الطن المحلي 44% نحو 26700 جنيه، والـ 46% محلي بسعر 27700 جنيه، فيما سجل سعر طن الجلوتين المستورد 43500 جنيه وسعر الجلوتين المحلي 43300 جنيه، وسعر طن الجلوتوفيد 12000 جنيه والردة 9600 جنيه.

استقرار في أسعار خامات الأعلاف

وذكر ممدوح سليم عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، أن اليوم يشهد استقرارا في أسعار خامات الأعلاف، بعد التراجع الملحوظ خلال الأيام الماضية.

وأضاف عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، أن تراجع خامات الأعلاف الأيام الماضية واستقرارها اليوم، مؤشر إيجابي، ومن المتوقع الاستمرار في التراجع وبالتبعية تنخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.