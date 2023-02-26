هل تراجعت أسعار الأعلاف بعد هبوط الدواجن؟.. الخامات انخفضت

شهدت أسعار خامات ومدخلات إنتاج الأعلاف تراجعا بشكل ملحوظ وفق بيانات الشعبة الأخيرة، وذكرت بورصة أسعار الأعلاف والخامات، أنّ أسعار الأعلاف انخفضت بشكل كبير.

وأضافت التقارير للبورصة، أنّ هناك بعض من مدخلات إنتاج الأعلاف انخفضت بقيمة 200 جنيه للطن، حيث انخفضت الذرة الصفراء الأرجنتيني بقيمة 200 جنيه ليسجل 15 ألفا و300 جنيه للطن.

انخفاض أسعار الذرة البرازيلي

وأشار التقرير إلى أنّ الذرة الصفراء البرازيلي انخفضت أيضًا 200 جنيه بسعر 15 ألفا و300 جنيه للطن، و14 ألفا و700 جنيه لطن الذرة الصفراء الأوكراني، كما انخفضت الذرة كورن فلاك الأرجنتيني بقيمة 200 جنيه؛ لتكون بقيمة 15 ألفا و900 جنيه للطن للبيع في أرض المصنع.

تواصل أسعار خامات الأعلاف تراجعها بشكل ملحوظ، وفقًا لمتوسط أسعار بورصة الخامات، وهو ما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا لأسعار الدواجن، في الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التراجع بعد تراجع الأسعار، خلال الأسبوع الماضي، كما استقرت أسعار كسب الصويا 44%، حيث إنّ سعر الطن المحلي سجل 26700 جنيه.

ووصل سعر طن الجيلوتين المستورد 43500 جنيه، والجيلوتين المحلي 43300 جنيه، وطن الجلوتوفيد 12000 جنيه، والردة 9600 جنيه.

شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية

وعلق سعيد بيومي، عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية التابع للاتحاد العام للغرف التجارية، على انخفاض الأسعار إنّ أسعار خامات الأعلاف مستمرة في التراجع هذه الفترة، وذلك مؤشرًا إيجابيًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ انخفاض أسعار مدخلات الأعلاف وإنتاجه يساهم بشكل كبير في خفض أسعار الدواجن لان الأعلاف أحد أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الدواجن.