نقيبة التشكيليين: صالون النحت الثالث توثيق للحركة الفنية في مصر

أشادت الدكتورة صفية القباني نقيبة الفنانين التشكيليين بالمستوى الفني للأعمال المشاركة في صالون النحت الثالث الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية، والذي افتتحته الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، مساء أمس، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

70 فنانا في صالون النحت الثالث

وأضافت «القباني» عبر «فيسبوك»: «صالون النحت الثالث، توثيق لفناني النحت المعاصر في مصر، ويشارك في هذه الدورة ما يقرب من 70 فنانًا من مختلف الأجيال، كما سيتم تكريم ثلاثة من رواد فن النحت المصري وهم أحمد عبد الوهاب، محمود شكري، عبد المجيد الفقي، وكذلك تم اختيار ضيفي الشرف وهما الفنان محفوظ صليب، والفنان محمد العلاوي».

ويهدف تنظيم هذا الملتقى إلى إثراءً للمشهد التشكيلي، كما يتيح فرصة الاحتكاك بمدارس فنية أكثر تنوعاً تتجاور في عرضٍ بانورامي يتجلى فيه الحوار الشيق بين عنصري الأصالة والمعاصرة.

عرض الأعمال المشاركة حتى 15 مارس

ويستمر عرض الأعمال المشاركة حتى 15 مارس 2023المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساءاً عدا يوم الجمعة والإجازات الرسمية.