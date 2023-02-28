«المصرية الدولية» بمدينة الشيخ زايد تعلن آخر موعد للتقديم بمرحلة رياض الأطفال

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال اليوم للعام الدراسي المقبل 2023/2024.

رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال

وأشارت المدرسة المصرية الدولية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال على الرابط التالي http://admission2023.eis-zayed.com/login.asp، موضحة بأن آخر موعد لاستلام الأوراق بالمدرسة هو الخميس المقبل 2-3-2023.

التقديم إلكتروني

وفي نفس السياق، أعلنت المدارس الرسمية الدولية الحكومية للعام الدراسي المقبل 2023،2024، أنه سيتم فتح باب التقديم لرياض الأطفال قريباً، ومن المقرر أن يبدأ التقديم خلال مارس 2023، على أن يتاح التقديم على موقع المدارس بشكل إلكتروني.

تعليمات مهمة عند التسجيل

- كتابة الرقم القومي من واقع شهادة الميلاد للطفل.

- التأكد من أن الايميل الذي يتم التسجيل به هو. Gmail.com

- كتابة اسم الطفل من واقع شهادة الميلاد وباللغة العربية.

- التأكد من أن رقم الموبيل صحيح ولولي الأمر.

- في حالة وجود أخوة بالمدرسة برجاء كتابة الاسم والصف.

- طباعة الاستمارة بعد الانتهاء من التسجيل واتباع التعليمات المكتوبة.