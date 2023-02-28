خبيرة اقتصادية: مصر تعيد بناء الجغرافيا في سيناء بالمشروعات التنموية

قالت الدكتورة وفاء علي، الخبير الاقتصادي، إن فلسفة القيادة السياسية بشأن تعمير سيناء، تقوم على الاستعانة أبنائها الشرفاء، وتحويلها إلى مقصد سياحي وتنموي وأيضا صناعي، لافتة إلى أن عملية تنمية بوابة مصر الشرقية شهدت عقبات كثيرة بينها الإرهاب وتدبير التمويل، حتى حانت مرحلة البناء والتنمية مع القيادة السياسية في 2014، التي أعادت بناء الجغرافيا في سيناء من خلال مشروعات التنمية.

وأضافت في تصريح لـ «الوطن»، أن القيادة السياسية وضعت سيناء على رأس أولوياتها، وتم إنشاء محاور و5 أنفاق بالإضافة إلى الكباري العائمة التي تحمل أسماء الشهداء وتم رصد 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات لتنفيذ مشروعات قومية.

358 مليار جنيه لمشروعات تنمية سيناء

وأشارت إلى تدبير 358 مليار جنيه حتى العام المالي الحالي لإنشاء مجمعات صناعية لتوفير فرص العمل لشباب سيناء كمجمع الرخام في الجفجافة والمنطقة الصناعية بوسط سيناء بالإضافة إلى تمهيد 5 آلاف كيلومتر مربع وإنشاء بيئة جديدة مواتية للاستقرار والتنمية بمشروعات سيناء الزراعية ومشروعات الري الكبرى بمحطة المحسمة العملاقة بالإضافة إلى أربع محطات مياه كذلك مشروعات الكهرباء التي ربطت سيناء بالشبكة القومية لمصر بالإضافة إلى إنشاء 6 مدن جديدة بينها مدينتي «الإسماعيلية الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة»، فضلا عن مشروعات الاستزراع السمكي بالفيروز والتي تبلغ 9900 حوض للمزارع السمكية.

وادي التكنولوجيا

ولفتت إلى برامج الدعم والحماية الاجتماعية لأهالي سيناء كما تم ربط سيناء بوادي التكنولوجيا الذي وفر فرص تشغيل كبرى لأبناء سيناء كما تم إنشاء جامعة الملك سلمان التي تضم كليات متخصصة كذلك تطوير الموانئ وربطها بمحور قناة السويس كميناء العريش الدولي وميناء الطور وميناء نويبع والبردويل كما تم إنشاء قرى الصيادين الجديدة.

وتابعت الخبير الاقتصادي أنه لاشك أن مصر تعيد بناء الجغرافيا في سيناء بمشروعاتها التي تبنتها في أرض التجلي فسيناء بها كم من الموارد الطبيعية التي حباها بها الله سبحانه وتعالى والتي تكفي لخلق اقتصاد كبير ومستقر وبدأت الدولة المصرية زيادة الاستثمارات لمشروعات مستدامة وأصبحت مصر وسيناء مضافة بين دول العالم للبحث الدائم عن التميز الذي هو هدفنا الأمثل.

شهادات دولية لمصر

واختتمت تصريحاتها مشيرة إلى أن المؤسسات الدولية أصدرت شهادات إيجابية للاقتصاد المصري كالايكونوميست وغيرها مؤكدة تحقيق النمو والاستقرار لبوابة مصر الشرقية وكنزها الاستراتيجي.