«الزراعة» تحذّر المزارعين من ري القمح يومي الخميس والجمعة

توقّع الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تشهد البلاد طقس شتوي متذبذب خلال المرحلة المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا قياسيًا في درجات حرارة النهار بقيم كبيرة وحتى نهاية الأسبوع، مؤكدا ضرورة اتباع التحذيرات والاحتياطات والتوصيات خلال الموجة مرتفعة الحرارة هذا الأسبوع.

توجيه هام بشأن محصول القمح خلال الأسبوع المقبل

وأضاف في تقرير يرصد حالة المحاصيل خلال المرحلة المقبلة، أنّه فيما يتعلق بمحصول القمح، حذّر من الري تماما يومي الخميس والجمعة تحت أي سبب في معظم المناطق على مستوى الجمهورية، وإضافة من 10 إلى 15 كيلو سلفات بوتاسيوم مع الري والفحص الدقيق للصدأ الأصفر والرش الفوري بالمبيدات الموصى بها ومكافحة الظهور المبكر لحشرات المن ويجب الرش الفوري بمركب (اسيتامبريد + لمبادا 5%)، محذّرا من التوقف عن إضافة أي صور للأزوت للفول البلدي والبسلة وعدم استخدام الأحماض الأمينية خلال فترات الرطوبة العالية وعدم الرش بأي مركبات للنحاس أثناء التزهير والعقد.

توصيات هامة لمحصول البنجر والبطاطس خلال المرحلة المقبلة

وحذّر فهيم من إضافة الأزوت بعد 95 يوما لمحصول البنجر في العروات المتأخرة، وعدم زيادة كمية الري وعدم الصرف في البوتاسيوم للبنجر أكبر من 140 يوما، والرش بالبورون بنسبة 14% مرتين، أما البطاطس الصيفية فمن الضروري الحذر من استخدام اليوريا والدفعة الأولي من التسميد لأن استخدام اليوريا بكثرة يتسبب في زيادة تشقق الدرنات في الأصناف الحساسة أو زيادة الإصابة بالمن، موصيا بالتسميد بالأزوت للبطاطس 65 يوما، والبطاطس المتأخرة إضافة 3 سلفات نشادر مع 2 نترات نشادر بنظام خط وخط في الدفعة الأولى ونترات نشادر فقط في باقي الدفعات.