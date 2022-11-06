سعر البصل اليوم في سوق العبور.. «اعرف قبل ما تشتري»

أسعار الخضروات من ضمن المنتجات التي تشغل بال الناس الذي يحرصون على شرائها لاستخدامها في العديد من الوجبات وتناولها بشكل يومي، نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم والبشرة، ومن ضمن ما كثر البحث عنه خلال الساعات الماضية سعر البصل اليوم في سوق العبور، بعد انخفاض أسعاره مقارنة بالأسواق الأخرى في مختلف المناطق.

وفي السطور التالية، نقدم سعر البصل اليوم في سوق العبور، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق.

سعر البصل اليوم في سوق العبور

وجاء سعر البصل اليوم في سوق العبور كما يلي:

تراوح سعر البصل بين 2.25 إلى 3.75 جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم كما يلي:

تراوح سعر الكيلو من البطاطس بين 7 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الطماطم بين 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر الكوسة بين 4 إلى سعر 7 جنيهات.

تراوح سعر الفاصوليا بين 5 إلى سعر 8 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 إلى سعر 5 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3.5 إلى سعر 5 جنيهات.

تراوح سعر فلفل رومي بلدي من 5 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الرومي الصوب من 5 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الحامي البلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر الفلفل الألوان من 9 إلى 13 جنيها.

تراوح سعر الملوخية من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

تراوح سعر الخيار بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.

تراوح سعر البامية بين 16 إلى 20 جنيها.

تراوح سعر البسلة بين 12 إلى 20 جنيها.

تراوح سعر السبانخ بين 4 إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر القلقاس بين 4 إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر الثوم بين 7 إلى 11 جنيها.

تراوح سعر الخس الكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

تراوح سعر القرنبيط بين 3 إلى 4 جنيهات.