رصف طريق «أبو حماد- الزقازيق» في الشرقية بتكلفة 10 ملايين جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد، معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجازن وفقا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

مرور ميدانى على المشروعات

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني على المشروعات، للوقوف على نسب تنفيذ كل منها بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

تنفيذ مشروعات رصف وتطوير في أبو حماد

من جانبه، أوضح اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد، أنه يُجرى تنفيذ عدد من مشروعات الرصف والتطوير بنطاق المركز ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2022- 2023.

وأشار إلى أنه يُجرى تنفيذ أعمال رصف بالطريق الجديد «أبو حماد- الزقازيق» في اتجاه كوبري السعدية، حيث أنه تم فرد طبقة من السن والدمك به، تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بالطريق بطول 2000 متر، وبتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه لفتح محاور مرورية جديدة أمام حركة السيارات.