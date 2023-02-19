تحويلات مرورية لإزالة الطبقة الأسفلتية وإعادة رصف محور الأوتوستراد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إزالة الطبقة الأسفلتية وإعادة الرصف بمحور الأوتوستراد.

غلق كلي لمحور الأوتوستراد

ويستلزم ذلك الغلق الكلي لمحور الأوتوستراد بدايةً من مدخل حلوان، أمام «مقبرة السيارات» حتى منطقة بين الجبلين -أمام مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو- على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023 ولمدة 40 يوماً.

على أن يتمّ إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

القادم من مناطق حلوان بدايةً من أمام مقبرة السيارات تجاه محور الأوتوستراد يسلك يميناً طريق امتداد 15 مايو والسير لمسافة (2400 متر) فيساراً والعودة لمحور الأوتوستراد أمام مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو.

ومن جهتها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.