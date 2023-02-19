نائب محافظ القاهرة توجّه بمراعاة المواصفات الفنية في رصف الطرق

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ورش العمرة بنطاق حي حلوان، استمرارا لمتابعة المشروعات وتذليل العقبات بهدف الإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومتابعة المشروعات المتعثرة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سيولة مرورية، كما وجّهت بمراعاة المواصفات الفنية والقياسية وفقا لأعلى معايير الجودة أثناء تنفيذ اعمال الرصف لرفع كفاءة الطرق وخلق شرايين مرورية جديدة والتي تساهم في تخفيف الاعباء عن المواطنين، وتحقق السيولة المرورية في الشوارع والميادين.

جهود حي حلوان

وتلقت نائب المحافظ، تقريرا بشأن جهود حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، لبدء تنفيذ أعمال رصف طريق ورش العمرة بين العزبتين القبلية والبحرية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي2022-2023 بهدف رفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء علي المظاهر العشوائية طبقا لتعليمات محافظ القاهرة لتبدأ اعمال الرصف بدءا من كمين 15 مايو على طريق الأوتوستراد حتى أعمال الصرف الصحي الجارية لاستكمال الشارع.

وأشار التقرير إلى الأعمال الخاصة بمشروع تحسين شبكة الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تجرى الإعداد للدفع النفقي للفرعة والتي يبلغ قطرها 1800 مم بطول نحو 300م بشارع ورش العمرة بمشروع تحسين الصرف الصحي لمجمع عقد 3 بحلوان، والانتهاء من حفر بيارة الدفع رقم 9 بشارع ورش العمرة خلال تربة صخرية وبعمق 14 مترا.

وأكدت نائب المحافظ، وضع جدول زمني تلتزم به الأطراف المشاركة، والعمل على مراحل بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بالتوازي مع أعمال الرصف للمسافات التي تم انتهاء المشروع بها لتحسين الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على رضاء المواطنين تجاه المشروعات المقامة، باعتبار شارع ورش العمرة من الشوارع الرئيسية المحورية التي تخدم عددا كبيرا من المواطنين.