«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية: كثافات متوسطة برمسيس

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة، اليوم، الثلاثاء 28 فبراير 2023

وأكد التقرير الم1اع في «صباح الخير يا مصر»، أن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومستمرة حتى ميدان العباسية، وفي تقاطع شارع صلاح سالم، فإن هناك كثافات مرورية بسيطة وليست مؤثرة.

سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة

ووفق التقرير، فهناك سيولة مرورية في كوبري الجلاء مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار هناك كثافات نسبية غير مؤثرة تبدأ تختفي أثناء التوجه إلى طريق المطار، كما تظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي للجيزة وفي مناطق التجمع الخامس وفي الطريق للبساتين وزهراء المعادي.

تحويلة مرورية بسبب أعمال التوسعة للمحور

ويشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية للقادم من أكتوبر وتستمر حتى ميدان لبنان، وللمتجه لأكتوبر من المهندسين، فإن هناك تحويلة مرورية بسبب أعمال التوسعة للمحور، ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات تزيد مع ساعات الذروة.