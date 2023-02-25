إعادة حركة المرور على الطريق الزراعي بعد انقلاب سيارة بقليوب

تمكنت أجهزة المرور والوحدة المحلية بقليوب من إعادة الحركة المرورية علي الطريق الزراعي في المنطقة بين قريتي قلما وكفر أبو جمعة عقب رفع آثار حادث انقلاب سيارة محملة بكمية من البيض على الطريق مما تسبب في تعطل الحركة حتى تم رفع آثار الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتقدير الخسائر والتحفظ على السيارة المتسببة به.

رفع آثار الحادث

وكان طريق مصر إسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية قد شهد في المنطقة بين قريتي قلما وكفر أبو جمعة انقلاب سيارة محملة بالبيض، مما تسبب في تعطل الحركة المرورية نسبيا حيث جرى التنسيق بين إدارة مرور القليوبية مع مجلس مدينة قليوب وجرى رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المهندس الفني لمعاينة الحادث وبيان أسبابه.

انقلاب سيارة محملة بالبيض

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مرور القليوبية بانقلاب سيارة محملة بالبيض بطريق مصر إسكندرية الزراعي بين قريتي قلما وكفر جمعة بقليوب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة وجري رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها