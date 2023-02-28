أحمد عصام يتحدث عن حفل زفافه لـ«صاحبة السعادة»: «فوجئت بناس كتير في فرحي»

تزوج الفنان ومصمم الألعاب النارية أحمد عصام، قبل أيام وحل ضيفا برفقة زوجته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة المذاع على فضائية DMC، وهو الظهور الأول لهما بعد إقامة حفل أسطوري لهما، مؤكدا أنه تفاجأ بالحضور: «فوجئت بناس كتير في فرحي»، ما جعل البعض يتساءل عن أبرز تصريحاته في البرنامج.

تحدث أحمد عصام خلال اللقاء التلفزيوني في صاحبة السعادة، عن علاقته بزوجته، وكشف عن مفاجآت حدثت في حفل الزفاف، جاء أبرزها كالتالي:-

أبرز تصريحات الفنان أحمد عصام في صاحبة السعادة

- قال أحمد عصام لصاحبة السعادة: «كنت دايما بحوش الحب والصحاب والأخوة، خاصة أنني لم أكن في قراراتي أن أتزوج، وفوجئت بكل الحضور في فرحي».

- «عملت الفرح عشان أنا انبسطت أنا وأصحابي، كنت قبل الفرح بـ4 أيام بتحدث مع الفنان محمد حماقي، الذي قال لي نصاً أنت حوشت كتير أوي وكل الناس دي نفسها تجاملك».

- قال أحمد عصام لصاحبة السعادة: «من أكثر التعليقات التي جاءت لي بعد الفرح، أنت فرحت مصر والوطن العربي، خاصة أن كل شخص حضر الفرح لديه قاعدة جماهيرية عريضة».

شروط دخول حفل زفاف أحمد عصام

وقال أحمد عصام لصاحبة السعادة، إنه وضع شروطا لحضور حفل زفافه: «منعت كل المدعوين من استخدام السوشيال ميديا، ونشر فيديوهات، لأنني كنت أرى أن الفرح خاص بي فقط، ولكني فوجئت بكمية كبيرة من الكاميرات والفيديوهات».

أضاف أحمد عصام لصاحبة السعادة: «العروسة تعبت أوي من الرقص، وذهبت لترتاح، وخرج تامر حسني على المسرح وبدأ يغني، ويقولي فين العروسة ودورنا عليها مش لاقيناها».