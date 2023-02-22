هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب نينوى شمال العراق

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في محافظة نينوى شمال البلاد.

وأوضحت الوزارة وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنّ الهزة الأرضية تبعد 39 كم جنوب غرب الحضر من محافظة نينوى، وشعر بها السكان بشكل متفاوت، ولم ترد أي خسائر تذكر.

الهزة الأرضية تبعد 39 كم جنوب غرب الحضر من محافظة نينوى

ودعت الهيئة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي.