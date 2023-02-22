قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن عودة الحياة إلى أهوار العراق بعد مواسم جفاف

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن عودة الحياة إلى أهوار العراق بعد هطول الأمطار بعنوان «الحياة تعود لأهوار العراق بعد مواسم من الجفاف».

يعتمد السكان الذين يعيشون في هذه المنطقة على الزراعة والرعي

وذكر التقرير: «أعاد موسم الأمطار خلال الشهرين الماضيين الحياة إلى أهوار العراق جنوب البلاد، بعد أن ضرب جفاف قاحل المنطقة، ويزور سياح من جميع أنحاء العراق المنطقة منذ ذلك الحين للاستمتاع إلى المشاهد الخلابة وتذوق الأطعمة التقليدية، حيث يعتمد السكان الذين يعيشون في هذه المنطقة على الزراعة والرعي».

حياة هؤلاء الناس مغامرة

وقالت إحدى السائحات: «الحياة مختلفة حقا، أنا متأكدة من أنّ حياة هؤلاء الناس مغامرة، وكل يوم لديهم تحدٍ جديد للتغلب عليه».

وأوضح التقرير: «وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، واجهت الأراضي الرطبة العام الماضي أسوأ نقص في المياه العذبة التي تتدفق من نهر دجلة في 40 عاما، لكن وفرة المياه خلال شهرين الماضيين أعادت إحياء المنطقة».

وتابع التقرير: «يأتي العديد من السياح من أنحاء البلاد إلى الأهوار لقضاء اليوم، واستكشاف النظام البيئي الفريد في زوارق صغيرة تتدفق عبر المياه الرائقة، والأنهار التي تغطي المنطقة الشاسعة هناك».