هل نتائج أجهزة «in body» المنتشرة بمحطات المترو دقيقة؟ اعرف مهمتها الحقيقة

الوقاية خير من العلاج، مقولة شهيرة يرفعها الأطباء، ودائما ما يحثون الأشخاص، على ضرورة الاهتمام بصحتهم، من خلال الخضوع للفحوصات الطبية الدورية، سواء التحاليل والأشعة، للتأكد من أنه غير مصاب بأي نوع من الأمراض.

وانتشر مؤخرا، جهاز «in body»، في كثير من الشوارع والأماكن العامة، مثل محطات المترو، مع محاولات لجذب الأشخاص، وحثهم على إجراء التجربة.

ما هدف جهاز «in body»؟

توضح أسماء محمد، مسؤولة عن تشغيل أحد أجهزة «in body» في منطقة الدقي، لصالح شركة طبية خاصة، هدف الجهاز وأهميته: «عبارة عن جهاز بيساعد العملاء، أنهم يتطمنوا على صحتهم، بدل ما يضطروا يروحوا العيادات، أو لما حد من دكاترة التغذية يكون طالب منهم تحاليل، للتأكد من عدم معاناتهم من أي مرض، في مدة قصيرة وبتكلفة أقل».

أهم استخدامات جهاز الـ«in body»

تضيف «أسماء» لـ«الوطن»: «الجهاز بيقيس الوزن، الطول، الضغط، فضلا عن قياس نبضات القلب، معدل السمنة، نسبة الدهون، بالإضافة إلى نسبة المياه في الجسم، السعرات الحرارية، وزن العظام، ووزن العضلات».

«الجهاز بيطلع ورقة للشخص مكتوب فيها كل المعلومات عن حالة الشخص الصحية، وفقا لنتيجة التحليل»، بحسب «أسماء»، متابعة: «نتيجة التحاليل بتختلف من شخص للآخر، من حيث السن، النوع، هل ذكر أو أنثى، وجهاز in body، بيساعد المريض إنه يعرف إيه الطبيعي لجسمه، وإيه الأفضل ليه».

الفئات الأكثر استخداما للجهاز بمحطات المترو

هناك كثير من الأشخاص التي تتوافد على الجهاز، من جميع الأعمار من كبار السن، الشباب، والأطفال وفقا لـ«أسماء»: «مفيش فئة معينة اللي بتيجي، لكن كل الناس حابة الفكرة، وده بيعكس اهتمام المصريين بصحتهم في الفترة الأخيرة».

تقول الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية، ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن جهاز «in body»، بمثابة تطورا جيدا في مجال الصحة، لكن يفضل أن تكون المعامل الطبية هي الوجهة الأولى للمرضى، الذين يحتاجون إلى الفوحصات الطبية المهمة، مثل الأشخاص الذين يعانون من كورونا.

وأضافت نهلة، لـ«الوطن»، أنها تنصح الأشخاص الذين في حاجة إلى نتيجة سريعة للتحاليل باستخدامه، لكن يجب الرجوع للطبيب، للتأكد من النتائج بشكل صحيح، لأن بعض القائمين على الجهاز غير متخصصين.