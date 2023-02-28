مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء في سوهاج

لقي تلميذ مصرعه بمركز جهينة غرب محافظة سوهاج، إثر تعرضه لصعق كهربائي، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جهينة، يفيد وفاة تلميذ جرّاء تعرضه لصعق تيار كهربائي، إثر ملامسة يده أحد الأسلاك العارية من محول كهرباء، وتم نقله للمستشفى جثة هامدة.

نقل التلميذ إلى المستشفى

وبالانتقال إلى محل البلاغ والفحص، تبين ورود إشارة من مستشفى جهينة المركزي، بوصول الطفل «أحمد م ا ن»، 10 أعوام، تلميذ، جثة هامدة، نتيجة صعق كهرباء ويقيم دائرة المركز.

وبسؤال كل من والدته «ف ا م ا»، 35 عاما، ربة منزل، وجدته لوالده «ا ن ع ن»، 53 عاما، ويقيمان بذات الناحية، أفادا بأنه أثناء لهو المذكور أمام المنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية من محول كهرباء، مما نتج عنه صعقه ووفاته.

تقف عضلة القلب

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية أدت إلى توقف عضلة القلب وحدوث الوفاة نتيجة صعق كهربائي، وجرى تحرير محضرٍ بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة، التي صرحت بدفن الجثة، بعد انتفاء الشبهة الجنائية في الواقعة.