«الأرصاد»: الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية اليوم بـ 6 درجات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمختلف أنحاء الجمهورية كافة، وخلال الـ 72 ساعة، سيكون لدينا المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، بسبب تأثرنا بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

مرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي: «هناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير وملحوظ وارتفاع درجات الحرارة».

درجات الحرارة خلال فترة النهار أعلى من المعدلات الطبيعية لها بنحو 6 إلى 8 درجات

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية «تعتبر درجات الحرارة خلال فترة النهار أعلى من المعدلات الطبيعية لها بنحو 6 إلى 8 درجات على أغلب الانحاء، والطقس نهارا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد وطقس حار على جنوب الصعيد نهارا».

مع غياب أشعة الشمس ستبدأ درجات حرارة تنخفض

وواصلت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس، ستبدأ درجات حرارة تنخفض، والفارق بين القيمتين العظمى والصغرى بدأ يتجاوز 12 و14 درجة مئوية، ونشعر بالأجواء الباردة في فترة الليل على أغلب مناطق الجمهورية، وبخاصة أن هناك تحسن في درجات الحرارة خلال فترة الليل».