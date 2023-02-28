الأرصاد الجوية: تغير مفاجئ في درجات الحرارة اليوم

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم ارتفاعات متواصلة في درجات الحرارة مستمرة اليوم وخلال الأيام المقبلة، حيث ترتفع الحرارة بقيم بين 4-6 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تسجل القاهرة الكبري 27 درجة ومحافظات جنوب البلاد بين 29-32 درجة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم

طقس مائل للحرارة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على محافظات جنوب الصعيد، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس بارد على جميع أنحاء الجمهورية، مع استمرار تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

تسجل درجات الحرارة اليوم على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 25- 14

- العاصمة الإدارية 26 - 14

- أكتوبر 25 - 12

- بنها 25 - 13

- دمنهور 24 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 24 - 14

- المنصورة 25 - 13

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 25 - 14

- دمياط 25- 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 26 - 12

- العريش 25 - 11

- رفح 23 - 11

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 23 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 23 - 11

- طابا 24 - 13

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 26 - 13

- مطروح 28 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 14

- سفاجا 27 - 14

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 25 - 15

- الفيوم 25 - 09

- بني سويف 26 - 09

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 08

- سوهاج 27 - 09

- قنا 29 - 10

- الأقصر 29 - 11

- أسوان 30 - 12

- الوادي الجديد 29 - 08

- أبو سمبل 30 - 12