«الأرصاد»: اليوم بداية الموجة الحارة و«العظمى» تسجل 32 درجة مئوية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض 10 مدن مصرية اليوم، خاصة محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء لارتفاع كبيرة في درجات الحرارة، إذ تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، تزامنًا مع بداية الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد اليوم، وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتعمل على ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 7 و9 درجات، بعيدا عن المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان مفصل صادر عنها، أن طقس اليوم حار بداية من الظهيرة وحتى الساعات الأولى من المساء، مؤكدة أن هذه الموجة الحارة التي ستكون أكثر تأثيرا على المحافظات الجنوبية، وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

عواصف ترابية على غرب البلاد

وحذرت الأرصاد الجوية، من العواصف الترابية اليوم، بسبب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، غرب البلاد، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 35 و40 كم متر في الساعة، وخاصة في غرب مرسي مطروح، وسيوة، والسلوم، وسيدي براني.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية سجلت درجات الحرارة العظمي المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- الإسماعيلية 30 - 12

- العريش 30 - 11

- السلوم 30 - 09

- سيوة 30 - 09

- أسيوط 30 - 08

- سوهاج 30 - 09

- قنا 32 - 10

- الأقصر 31 - 11

- أسوان 33 - 12

- الوادي الجديد 31 - 08