«الأرصاد» تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. وتحذر من تخفيف الملابس

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث إن العظمى خلال الأيام المقبلة سترتفع بقيم تتراوح بين 2 لـ5 درجات مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت «غانم»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن ارتفاع الحرارة يأتي بسبب تأثرنا بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وأيضا مرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

أشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة، تبدأ من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس حيث متوقع أن العظمى على القاهرة يوم الأربعاء المقبل 33 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

وناشدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، المواطنين عدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس.

درجات الحرارة الثلاثاء 28 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 1 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 15.

درجات الحرارة الخميس 2 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 15.