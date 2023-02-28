«الأرصاد الجوية»: انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

حذّرت الأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية، بسبب استمرار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والصحراوية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة، ومحافظات الوجه البحري والسواحل ومدن القناة وصولا الى شمال الصعيد ووسط سيناء.

انخفاض الرؤية الأفقية

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر لها منذ قليل، أنه يجب على جميع السائقين على الطرق توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، وتقليل السرعات على الطرق المفتوحة، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية، حيث أن الشبورة سيظل تأثيرها حتى العاشرة صباحا على الأقل، لذا يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد تسجل درجات الحرارة اليوم على مدن والمحافظات، ما يلي:

- القاهرة 28- 14

- العاصمة الإدارية 28 - 14

- أكتوبر 29 - 12

- بنها 28 - 13

- دمنهور 28 - 13

- وادي النطرون 29 - 13

- كفر الشيخ 27 - 14

- المنصورة 28 - 13

- الزقازيق 29 - 13

- شبين الكوم 28 - 14

- طنطا 27 - 14

- دمياط 24- 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 30 - 12

- السويس 28 - 12

- العريش 30 - 11

- رفح 28 - 11

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 28 - 05

- كاترين 21 - 03

- الطور 26 - 11

- طابا 27 - 13

- شرم الشيخ 29 - 17

- الإسكندرية 27 - 14

- العلمين الجديدة 29 - 13

- مطروح 28 - 11

- السلوم 30 - 09

- سيوة 30 - 09

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 14

- سفاجا 27 - 14

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 28 - 09

- بني سويف 28 - 09

- المنيا 29 - 09

- أسيوط 30 - 08

- سوهاج 30 - 09

- قنا 32 - 10

- الأقصر 31 - 11

- أسوان 33 - 12

- الوادي الجديد 31 - 08

- أبو سمبل 29 - 12