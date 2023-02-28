كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن فحص المقبلين على الزواج في محافظتي القاهرة والجيزة داخل الوحدات الصحية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه فيما يتعلق بمحافظة الجيزة فتوجد في كرداسة في الوحدة الصحية المعتمدية، وفي بولاق الدكرور في الوحدة الصحية زنين، وفي الوراق داخل الوحدة الصحية وراق الحضر، وفي شمال العياط داخل الوحدة الصحية في مركز طبي برنشت، وفي جنوب العياط داخل الوحدة الصحية ميت القائد.

أماكن فحص المقبلين على الزواج في القاهرة والجيزة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي، أن هناك أماكن أخرى داخل الجيزة وهي «أوسيم داخل الوحدة الصحية الزبدية ورعاية طفل اوسيم، وغرب القناطر في المنصورية ونزلة السمان ومركز الرعاية الأولية ومركز منين، ووحدة صول، رعاية مدينة العمال في جنوب الجيزة، وفي أبو النمرس ومركز الحصري، ووحدة أم خنان»، لافتة إلى أن هذه الوحدات الصحية مزودة بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية التى تساعد في اجراء تحاليل وفحوصات المقبلين على الزواج.

وفيما يتعلق بأماكن الفحص الطبي في محافظة القاهرة، فتوجد داخل المعادي ومنشأة ناصر وعين شمس، ومصر القديمة، وشبرا، والشروق، والزيتون، وحدائق القبة، والبساتين، والتبين، والشرابية، وطره، والنزهه، والمرج، والسيدة زينب، و15 مايو، والقاهرة الجديدة، والخليفة، ودار السلام، ومنطقة روض الفرج، وبدر، وحلوان، وعابدين، ونصر غرب، والوايلي، وباب الشعرية، والساحل.

الشهادات الصحية للمقبلين على الزواج في محافظتي القاهرة والجيزة

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الشهادات الصحية تستخرج بعد 14 يومًا من اجراء كافة الفحوصات والتحاليل الخاصة بالمقبلين على الزواج، مشيرة الى أن الوحدات الصحية والمراكز الطبية المشاركة في مباردة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج تعمل يوميا عدا يوم الجمعة وهو الإجازة الرسمية، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.