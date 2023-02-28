تنظيم ملتقى لتوظيف شباب أسيوط في شركات القطاع الخاص 14 مارس

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تنظيم ملتقى للتوظيف بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس المقبل، ولمدة يوم واحد، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساءًا بمرسى حورس السياحي، بحديقة الفردوس بحي شرق.

وذكر المحافظ في لقائه مع علي سيد وكيل القوى العاملة، أن الملتقى يهدف لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين، بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص، للحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة، أو بدون مؤهلات، فضلًا عن توفير فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل، وتخصيص مكان لاستقبال ذوى الهمم من أبناء المحافظة وتسجيلهم، لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة.

ملتقى التوظيف

واستعرض المحافظ فكرة ملتقى التوظيف التي ترتكز على قيام شركات القطاع الخاص بعرض فرص العمل المتاحة لديها، ويتقدم لها الشباب طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل، فيما تقوم هذه الشركات بعمل مقابلات مع كل شاب أو فتاة لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف، وفي حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع امكاناتهم وتحقق لهم دخل مناسب.

وأشار المحافظ إلى إنه تم بالفعل توظيف 86 شخصًا من ذوي الهمم من أبناء المحافظة بمختلف شركات القطاع الخاص خلال الشهر الماضي، وذلك تفعيلًا لنسبة 5% التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018، لافتًا إلى تكليف مديرية القوى العاملة لاستمرار في تلقي طلبات ذوي الهمم الراغبين في التعيين بالقطاع الخاص وفقًا للاحتياجات المطلوبة وتطبيق القانون على الجميع.

تأهيل الشباب لسوق العمل

وأوضح محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وتمكينهم فى سوق العمل، وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية لهم ومواجهة البطالة، وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص، حيث أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية.