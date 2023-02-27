جامعة المنوفية توصي بربط مخرجات COP27 بأهداف استراتيجية مصر 2050

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الوفد المشارك في الجلسات العلمية حول التغيرات المناخية وتفعيل مخرجات قمة المناخ COP27 بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي ضم الدكتور حسين أباظة مستشار وزارة التخطيط ووزارة البيئة وعضو اللجنة الوطنية لصون الطبيعة والموارد الطبيعية والدكتور أحمد حجازي رئيس اللجنة الوطنية للموارد الطبيعية ومستشار وزارة البيئة، والدكتورة وجيده أنور رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العلمية وأكاديمية البحث العلمي ومستشار وزير الصحة سابقا، والدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ بوزارة الزراعة، والدكتورة أميرة حسام معاون وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة.

دراسة التغيرات المناخية من أهم أهداف التنمية المستدامة

وأكد رئيس جامعة المنوفية، أن دراسة التغيرات المناخية واحداً من اهم أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر ومؤثرًا بشكل غير مباشر في باقي أهداف التنمية المستدامة لذا أولت مصر اهتماماً خاصاً بها وذلك باستضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وتسعى الجامعة إلي بحث كافة سبل تفعيل وتطبيق مخرجات المؤتمر موصياً بأهمية إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بمخرجات COP27 وربطها بأهداف استراتيجية مصر 2050 المتعلقة بمواجهة تغير المناخ.

ومن جانبه أشار شرف إلى أنّ التعليم هو قائد قاطرة التنيمة لذا فإن وضعه في مكان الصدارة على أجندة كل الاجتماعات الدولية والإقليمية أمر حتمي، وصار العمل المناخي واحداً من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية دور الجامعات في تنظيم حملات توعوية حول التغيرات المناخية وسبل مواجهتها والتعامل معها والقيام بعمل ورش عمل بين مختلف الجامعات لطرح مبادرات تدعم جهود الدولة.

تطبيق مخرجات مؤتمر المناخ في نسخته 27

وتناولت الجلسات العلمية أهم أسباب التغيرات المناخية وكيفية تطبيق مخرجات مؤتمر المناخ في نسخته 27 ونبدأ في التطبيق وعدم الوقوف عند التوصيات وتأثر التغيرات المناخية علي القطاع الزراعي والأمن الغذائي في المنطقة، والشئون السياسية والتنموية في ظل التغيرات المناخية والبعد الصحي لمخاطر التغيرات المناخية وتفعيل أنشطة مبادرة كن سفيراً للتنمية المستدامة بمحافظة المنوفية، وكيفية الخروج من مرحلة دراسة الحلول والوصول لمرحلة التنفيذ ومواجهة التحديات التي تواجه كافة القطاعات ودراسة سيناريوهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتفعيلها وكيفية تفعيل الأبحاث والوصول للإنتاج والاستثمار وتبني مبادرة القرية المنتجة.

كما تضمن اليوم افتتاح معرض اتحضر للأخضر الذي شاركت فيه كلية الإعلام تحت إشراف الدكتورة ندية القاضي عميد كلية الإعلام، والدكتور السيد السعيد وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.