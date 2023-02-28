«بقالة الإسكندرية»: انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق 15 جنيها

شهدت الأسواق المصرية استمرار تراجع أسعار كرتونة البيض مقارنة بالأيام الماضية، بانخفاض قيمته 15 جنيها لكرتونة البيض الأحمر، و10 جنيهات للأبيض، وسط توقعات باستمرار الانخفاض بشكل أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك اليوم من 105 إلى 110 جنيهات بعدما كانت تباع بـ120 جنيها.

انخفاض سعر كرتونة البيض الأحمر

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الأسواق المصرية شهدت انخفاضا كبيرا في سعر كرتونة البيض اليوم، حيث سجل البيض الأحمر 100 جنيه للكرتونة بدلا من 115 جنيها، وذلك لسعر المزرعة حيث يزيد من 5 إلى 10 جنيهات، ويصل إلى المستهلك بـ105 إلى 110 جنيهات لكرتونة البيض الأحمر، بعدما سجلت 120 جنيها للمستهلك خلال الأيام الماضية.

انخفاض سعر كرتونة البيض الأبيض

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض الأبيض وصل سعرها من 94 إلى 96 جنيها على أرض المزرعة بعدما كان سعرها 105 جنيهات، أي انخفض السعر بمقدار من 9 إلى 11 جنيها، مشيراً إلى أن السعر يزيد 10 جنيهات حتى يصل للمستهلك.

أسباب انخفاض أسعار كراتين البيض

وأشار رئيس بقالة الإسكندرية، إلى أن سبب انخفاض أسعار كراتين البيض الأحمر والأبيض يرجع لحالة الركود في السوق وعزف المواطنين عن الشراء، إضافة إلى طرح كميات من البيض بسعر أرخص لدى معارض «أهلا رمضان».