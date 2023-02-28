ضخ كميات جديدة من الدواجن المجمدة أول مارس.. والأرز المستورد خلال أيام

استقبلت الأسواق، إعلان وزير التموين على المصيلحي، عزم الوزارة استيراد كميات جديدة من الدواجن، وطرح الأرز المستورد في مارس المقبل، بتفاؤل واسع، في وقتٍ أكدت فيه الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن المستوردة تكفل تراجع أسعار الدواجن الحية، وبالتالي هدوء الطلب على الأعلاف، وانتهاء كافة أشكال المضاربات.

طرح الأرز المستورد في شهر مارس المقبل

وقال «المصيلحي»، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الوزارة تدرس استيراد كميات إضافية جديدة من الدواجن، مع عزمها طرح الأرز المستورد في شهر مارس المقبل، وذلك بعد فتح اعتماد مستندي لاستيراد 25 ألف طن قبل أيام.

أسعار الدواجن مرشحة لمزيد من التراجع

وأكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن مرشحة لمزيد من التراجع إلى مستوى 65 جنيها للكيلو للمستهلك، فيما أشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، إلى أن تكلفة الكيلو الواحد من الدواجن 55 جنيها، ويصل ربح التاجر في الكيلو إلى 12 جنيها.

تراجع الطلب على اللحوم

أما سيد النواوي عضو شعبة المستوردين، وأحد مستوردي اللحوم، فقال لـ«الوطن» إن أسعار اللحوم البلدي مرشحة للتراجع بشكل طفيف، أو الاستقرار بعد بدء استيراد اللحوم، موضحاً أن الدواجن المستوردة تكفل تراجع الطلب على اللحوم بشكل عام، وبالتالي تساعد في ضبط الأسعار داخل السوق.

كانت الدولة قد تعاقدت على استيراد كميات ضخمة من الدواجن خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دفع التجار إلى سرعة التنازل عن جزء كبير من هامش أرباحهم، ونزول سعر الكيلو إلى مستوى 68 جنيها في المزارع.