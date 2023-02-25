«المواد الغذائية»: الدواجن المستوردة سبب خفض الأسعار وتوقعات بالمزيد

أصبحت أسعار الدواجن حديث جميع المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة مع انتشار أخبار انخفاضها بشكل كبير ومفاجئ خلال ساعات قليلة.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إن انتشار الدواجن المستوردة في الأسواق، أثرت بشكل كبير في أسعار الدواجن.

وأضاف «المنوفي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن وجود بديل للدواجن أمام المواطن المصري، ساهم في تقليل الأسعار للدواجن المحلية، التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية.

أسعار الدواجن كانت مبالغ فيها

وأشار إلى أن العرض والطلب على الدواجن، كان سبب في رفع الأسعار، حيث كان الطلب على الدواجن أعلى بكثير من العرض، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار نظرا لانخفاض السلعة في السوق، وجعل البعض يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه لتحقيق مكاسب أكبر.

وأوضح أنه مع استيراد كميات من الدواجن المجمدة، ساهم في زيادة المعروض بسعر أقل في الأسواق، ما جعل هناك تنافس في الأسعار وقلة ضغط على الدواجن الحية، ما تسبب في خفض سعرها.

السعر انخفض 15 جنيها

ولفت إلى أن سعر كيلو الدواجن في الوقت الحالي انخفض بقيمة 15 جنيه تقريبا، حيث سجل السعر في السوق 75 جنيها للمواطنين بدلا من 90 جنيها، وأعلى على حسب مكان البيع، ومن المتوقع الانخفاض بشكل أكبر.