رئيس شعبة الأرز: الطن تراجع 1000 جنيه وتوقعات بمزيد من الانخفاض أول مارس

شهدت أسعار الأرز تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث انخفض سعر طن الأرز في الأسواق بنحو ألف جنيه، بحسب رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية.

وقال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ انخفاض سعر طن الأرز يعود إلى قرار الدولة وتحديدا وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية باستيراد الأرز والمقرر وصوله في مارس المقبل.

انخفاض أسعار طن الأرز

وذكر رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية أن انخفاض سعر طن الأرز، مؤشر إيجابي على استقرار الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، والحد من حدوث ممارسات خاطئة من التجار والمزارعين بتخزين الأرز ورفض بيعه.

أسعار الأرز اليوم

وأضاف شحاتة أن سعر كيلو الأرز اليوم يتراوح بين 20 و21 جنيها، ولا يتعدى سعره للمستهلك 23 جنيها، مشيرا إلى أن هناك استقرارا في السوق المصرية ووفرة كبيرة في المعروض، ومن المنتظر وصول الكميات المستوردة وطرحها في الأسواق لمتابعة النتائج الإيجابية.

يذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، سبق وكشف السبب الحقيقي وراء استيراد الأرز، مشيرا إلى أن الهدف منه ضبط إيقاع السوق وزيادة حجم المعروض إذ أن بعض التجار يقدمون على احتكار السلغة بغرض تحقيق أرباح كبيرة.