سامح الزهار عن «أولمبياد مدارس مصر»: مبادرة هامة تربط الطلاب بالتاريخ

أعرب المؤرخ والأثري سامح الزهار، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات "أولمبياد مدارس مصر" والتي بدأت فعالياتها وكانت السويس واحدة من المحافظات التي شهدت بداية الفعاليات.

وحسب بيان صادر عن المبادرة، قال الزهار في تصريحاته المنشورة عبر فيديو على الصفحة الرسمية للمبادرة: "سعيد جداً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال أولمبياد مدارس مصر".

وتابع: "محافظة السويس بتمثل تاريخ مصر بسبب مكانتها عبر العصور وخاصة مكانتها الثقافية والتاريخية التي تتمتع بها".

و تهدف المبادرة التي تحمل شعار «مع بعض نكبر» لربط الطلاب بالمحافظة التي يعيشون فيها من خلال المشاركة الفعالة في توفير احتياجات المجتمع ومتطلباته المختلفة.

المبادرة تعمل على التوجيه الصحيح للمهارات الإبداعية للطلاب حتى يكونوا قادرين على العطاء والتميز وإطلاق طاقتهم الكامنة في كل المجالات.

رابط الفيديو من هنا

مسابقة أولمبياد مدارس مصر

ومسابقة أولمبياد مدارس مصر يتم تنظيمها بين فرق من الطلاب الموهبين من المدارس المصرية في ثلاثة مجالات وهي المعارف العامة، والرياضة، وريادة الأعمال.

وتأتي المبادرة في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بالأنشطة وتنمية مهارات الطلبة، كما تستهدف المسابقة تنمية مهارات التعلم والمشاركة المجتمعية وتعليم المشاركين مبادىء العمل الجماعي.