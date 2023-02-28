أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 مدارس المتفوقين

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدارس المتفوقين في العلم والتكنولوجيا تبدأ يوم الاثنين 12 يونيو 2023 وتستمر حتى 15 يوليو 2023 وفقا للجدول التالي.

- يوم الاثنين 12 يونيو 2023: بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة العربية» ومقاييس المفاهيم «اللغة العربية».

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الإنجليزية».

- يوم الأحد 25 يونيو 2023: مقاييس المفاهيم.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحي.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم «الفيزياء» العلوم والرياضيات

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم «الجيولوجيا» العلوم، ومفاهيم المقاييس الرياضيات التطبيقية للشعبة رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الأجنبية الثانية» ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم «الأحياء»، ومقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، اختبار الاستعداد للقبول في الجامعات «الأحياء والجيولوجيا» واختبار الاستعداد للقبول في الجامعات «الرياضيات».

- يوم السبت 15 يوليو 2023: اختبار الاستعداد للقبول في الجامعات «الكيمياء والفيزياء».